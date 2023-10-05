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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ БЕЛАРУСИ В СЕНТЯБРЕ 2023 ГОДА СНИЗИЛИСЬ НА $66,2 МЛН


13:10 06.10.2023

Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2023 года составили $7,925 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

Таким образом, в сентябре 2023 года золотовалютные резервы снизились на $66,2 млн после роста в августе на $17,7 млн.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
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