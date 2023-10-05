Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2023 года составили $7,925 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

Таким образом, в сентябре 2023 года золотовалютные резервы снизились на $66,2 млн после роста в августе на $17,7 млн.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.