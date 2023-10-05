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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 900 ГРУЗОВИКОВ ОЖИДАЮТ ВЪЕЗДА В ЛИТВУ ИЗ БЕЛАРУСИ
12:54 06.10.2023
Около 900 фур ожидают въезда в Литву. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Согласно информации, очереди большегрузов сохраняются на въезд в Литву и Латвию. Более 400 грузовиков фиксируется перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог), его сотрудники за сутки оформили около 37% авто от нормы.
В латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) сопредельные контрольные службы выполнили норму по пропуску на 52%.
«По состоянию на 12:00 очереди легкового транспорта фиксируются перед всеми литовскими погранпереходами», - говорится в сообщении ГПК Беларуси.
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