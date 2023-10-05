Около 900 фур ожидают въезда в Литву. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, очереди большегрузов сохраняются на въезд в Литву и Латвию. Более 400 грузовиков фиксируется перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог), его сотрудники за сутки оформили около 37% авто от нормы.

В латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) сопредельные контрольные службы выполнили норму по пропуску на 52%.

«По состоянию на 12:00 очереди легкового транспорта фиксируются перед всеми литовскими погранпереходами», - говорится в сообщении ГПК Беларуси.