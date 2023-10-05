На начало 2023 года в Беларуси насчитывалось 3802 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых сельскохозяйственную деятельность осуществляли 88% от их общего количества. Об этом сообщила начальник отдела реформирования, предпринимательства и малых форм хозяйствований Минсельхозпрода Татьяна Ленская.

По ее словам, основным направлением деятельности фермерских хозяйств выступает сфера растениеводства. На ее долю приходится более 90% от всей производимой ими продукции.

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства основных видов сельскохозяйственной продукции составляет 3,2%, в производстве зерна – 4%, картофеля – 13%, овощей – 14%.

Татьяна Ленская признала, что отрасль животноводства для фермерских хозяйств является менее востребованной, поскольку с крупными высокотехнологичными комплексами в животноводстве сложно конкурировать мелкотоварному производству.