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ЭКОНОМИКА РБ
ЧУТЬ БОЛЕЕ 3,8 ТЫС. ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НАСЧИТЫВАЛОСЬ В БЕЛАРУСИ НА НАЧАЛО ГОДА
12:21 06.10.2023
На начало 2023 года в Беларуси насчитывалось 3802 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых сельскохозяйственную деятельность осуществляли 88% от их общего количества. Об этом сообщила начальник отдела реформирования, предпринимательства и малых форм хозяйствований Минсельхозпрода Татьяна Ленская.
По ее словам, основным направлением деятельности фермерских хозяйств выступает сфера растениеводства. На ее долю приходится более 90% от всей производимой ими продукции.
Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства основных видов сельскохозяйственной продукции составляет 3,2%, в производстве зерна – 4%, картофеля – 13%, овощей – 14%.
Татьяна Ленская признала, что отрасль животноводства для фермерских хозяйств является менее востребованной, поскольку с крупными высокотехнологичными комплексами в животноводстве сложно конкурировать мелкотоварному производству.
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