ЭКОНОМИКА РБ

КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 9 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ САМОВОЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ

11:53 06.10.2023 Комитет госконтроля Могилевской области 9 октября 2023 г. проводит «горячую линию» с населением региона по вопросам самовольного занятия сельскохозяйственных земель. Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 граждане по номеру телефона 8(0222) 62-46-04 могут сообщить информацию об имеющихся фактах самовольного занятия сельхозземель для возведения производственных объектов и жилья, а также сведения о неэффективном использовании пустующих земельных участков в сельской местности.