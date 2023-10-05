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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 9 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ САМОВОЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ
11:53 06.10.2023
Комитет госконтроля Могилевской области 9 октября 2023 г. проводит «горячую линию» с населением региона по вопросам самовольного занятия сельскохозяйственных земель.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 граждане по номеру телефона 8(0222) 62-46-04 могут сообщить информацию об имеющихся фактах самовольного занятия сельхозземель для возведения производственных объектов и жилья, а также сведения о неэффективном использовании пустующих земельных участков в сельской местности.
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