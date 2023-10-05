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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПОСТАВИЛ В УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ БОЛЕЕ 300 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
11:22 06.10.2023
Минский тракторный завод за восемь месяцев поставил в Ульяновскую область более 300 единиц техники. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» - технический директор Сергей Авраменко.
«Ульяновская область – один из ключевых партнеров Минского тракторного завода в Российской Федерации. <...> Мы активно развиваем сотрудничество с машиностроительными предприятиями Ульяновской области, наращиваем поставки комплектующих для тракторов BELARUS. По продажам у нам положительная динамика. За восемь месяцев 2023 года поставлено более 300 единиц техники. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года идем с темпом более 120%», - рассказал первый заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» - технический директор Сергей Авраменко.
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