Минский тракторный завод за восемь месяцев поставил в Ульяновскую область более 300 единиц техники. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» - технический директор Сергей Авраменко.

«Ульяновская область – один из ключевых партнеров Минского тракторного завода в Российской Федерации. <...> Мы активно развиваем сотрудничество с машиностроительными предприятиями Ульяновской области, наращиваем поставки комплектующих для тракторов BELARUS. По продажам у нам положительная динамика. За восемь месяцев 2023 года поставлено более 300 единиц техники. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года идем с темпом более 120%», - рассказал первый заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» - технический директор Сергей Авраменко.