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ЭКОНОМИКА РБ
ОЗИМЫЕ ЗЕРНОВЫЕ В БЕЛАРУСИ ПОСЕЯНЫ ПОЧТИ НА 86% ПЛОЩАДЕЙ
10:53 06.10.2023
В Беларуси на 6 октября посеяно озимых зерновых на зерно на 1321,1 тыс. га, или 85,9% к плану.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, намолочено 8113,6 тыс. тонн зерна с учетом рапса, из них 7072,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).
Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. К настоящему времени убрано 87,1 тыс. га этой культуры и намолочено 693,2 тыс. тонн при урожайности 79,6 ц/га.
Собрано 17190,0 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
Брестская, Гродненская, Минская и Гомельская области завершили уборку гречихи: намолочено 50,2 тыс. тонн при урожайности 14,5 ц/га.
В сельхозорганизациях страны накопано 605,0 тыс. тонн картофеля при урожайности 353,4 ц/га и 1742,0 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 454,3 ц/га
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