На основе семи белорусских стандартов в области экологичности упаковки будут разработаны ГОСТ для стран ЕАЭС. Об этом сообщил директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Александр Скуратов в ходе круглого стола на тему «Экологическая безопасность Республики Беларусь. «Хороший» и «плохой» пластик», состоявшегося 5 октября 2023 г. в пресс-центре Дома прессы.

«Указанные государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ) были разработаны в рамках программы разработки государственных стандартов Республики Беларусь на основе международных и европейских стандартов в области установления требований к экологически безопасной (в том числе биоразлагаемой) упаковке и методам ее испытаний. Они устанавливают требования к определению способности к биоразложению пластмасс в различных условиях, а также к бумажным мешкам для сбора коммунальных отходов. Эти стандарты включены в программу по разработке ГОСТ для реализации технического регламента Таможенного союза на упаковку, принятую Евразийской экономической комиссией в марте этого года, – отметил Александр Скуратов, которого цитирует пресс-служба БелГИСС.

Директор института также проинформировал, что всего в рамках программы разработки государственных стандартов Республики Беларусь на основе международных и европейских стандартов в области установления требований к экологически безопасной (в том числе биоразлагаемой) упаковке и методам ее испытаний в течение 2020-2022 годов был разработан 41 стандарт. Все они приняты и введены в действие.

Наибольшее их количество касается подтверждения биоразлагаемости пластмасс в различных условиях, а также стеклянной упаковки. Также можно отметить стандарты на контейнеры многоразового использования, мешки или мешки-вкладыши, применяемые для сбора бытовых отходов. Ряд новых стандартов установил наиболее важные показатели качества и методы испытаний повторно переработанных пластмасс, предназначенных для использования в производстве полуфабрикатов и/или готовой продукции. Разработаны также стандарты, обеспечивающие учет экологических аспектов при установлении требований к упаковке, направленные на минимизацию неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Данный комплекс стандартов позволит создать нормативную базу для развития технологий и производства новых видов упаковки, экологически безопасных для окружающей среды.