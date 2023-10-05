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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,4%, ИМПОРТ – НА 21,4%
10:25 06.10.2023
В январе-августе 2023 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из расчета в текущих ценах на 14,8% и составил $54 122,2 млн.
Как сообщает Национальный статкомитет, экспорт за восемь месяцев текущего года вырос на 8,4% до $25 901,7 млн, импорт – на 21,4% до $28 220,5 млн.
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