В январе-августе 2023 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из расчета в текущих ценах на 14,8% и составил $54 122,2 млн.

Как сообщает Национальный статкомитет, экспорт за восемь месяцев текущего года вырос на 8,4% до $25 901,7 млн, импорт – на 21,4% до $28 220,5 млн.