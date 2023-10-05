Белорусская железная дорога (БЖД) назначила 100 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях в период ноябрьских праздников с 2 по 8 ноября 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в межрегиональном сообщении назначено 80 дополнительных поездов, которые будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Минск-Могилев, Минск-Пинск, Минск-Коммунары, Брест-Гомель, Витебск-Орша-Гродно, Гродно-Орша-Кричев.

В международном сообщении с Российской Федерацией Белорусской железной дорогой во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначено 20 дополнительных поездов по маршрутам Минск – Санкт-Петербург, Брест/Витебск-осква, Москва-Брест, Санкт-Петербург – Смоленск и Калининград-Москва.

Например, в сообщении Минск – Санкт-Петербург 2, 3, 4, 6 ноября 2023 года дополнительно назначен поезд № 250 Минск – Санкт-Петербург отправлением из Минска в 19:03 и прибытием в Санкт-Петербург в 8:53 следующего дня.

В обратном направлении 3, 4, 5, 7 ноября 2023 года назначен поезд № 249 Санкт-Петербург – Минск отправлением из Санкт-Петербурга в 20:13 и прибытием в столицу Беларуси на следующие сутки в 10:20.

В пути следования на территории Республики Беларусь данные поезда будут делать остановки в Жодино, Борисове, Крупках, Толочине, Орше и Витебске.

В сообщении Брест-Москва 6 ноября 2023 года назначен поезд № 236 Брест-Москва отправлением из Бреста в 13:12 и прибытием в Москву 7 ноября 2023 года в 5:54 с остановками на территории нашей страны в Жабинке, Березе, Ивацевичах, Барановичах, Минске, Жодино, Борисове, Толочине и Орше.

В обратном направлении 7 ноября 2023 года назначен поезд № 231 Москва-Брест, который отправится из Москвы в 18:18 и прибудет в Брест 8 ноября 2023 года в 9:13. с остановками на территории Беларуси в Орше, Борисове, Минске, Барановичах, Ивацевичах, Березе и Жабинке.

Кроме того, в составе данных поездов будут курсировать беспересадочные вагоны в сообщении Витебск-Москва-Витебск отправлением: из Витебска 6 ноября 2023 года в 18:07 и прибытием в Москву 7 ноября 2023 года в 5:54; из Москвы 7 ноября 2023 года в 18:18 и прибытием в Витебск 8 ноября 2023 года в 5:02.

3 ноября 2023 года назначен поезд № 295 в сообщении Москва-Брест отправлением из Москвы в 23:14 и прибытием в Брест 4 ноября 2023 года в 14:10.

6 ноября 2023 года назначен поезд № 296 Брест-Москва, который отправится из Бреста в 0:18 и прибудет в Москву в эти же сутки в 16:07.

Эти поезда будут делать остановки в Орше, Борисове, Минске и Барановичах.