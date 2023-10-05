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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ОТКЛЮЧЕН НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ
09:11 06.10.2023
Первый энергоблок БелАЭС выведен в очередной планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, на первом блоке БелАЭС будет выполнена частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива, осуществлена ревизия оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов и иного оборудования и технологических систем. Специалисты также проведут контроль металла и диагностику сварных соединений оборудования.
Кроме того, будет реализован ряд мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы энергоблока.
Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) БелАЭС выработала около 20 млрд кВтч электроэнергии.
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