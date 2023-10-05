ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ОТКЛЮЧЕН НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ


09:11 06.10.2023

Первый энергоблок БелАЭС выведен в очередной планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, на первом блоке БелАЭС будет выполнена частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива, осуществлена ревизия оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов и иного оборудования и технологических систем. Специалисты также проведут контроль металла и диагностику сварных соединений оборудования.

Кроме того, будет реализован ряд мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы энергоблока.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) БелАЭС выработала около 20 млрд кВтч электроэнергии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.10.2023
валюта курс
EUR 3.5068
USD 3.3376
RUB 3.3525
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5067 -0
USD 3.3376 +0.0049
RUB 3.3525 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5120 3.5200
USD 3.3440 3.3490
RUB 3.3300 3.3430
подробнее

Конвертация в банках
на 06.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0510 1.0540
EUR/RUB 105.5000 105.9000
USD/RUB 99.8000 100.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте