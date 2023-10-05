В январе-сентябре 2023 г. на торгах в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) реализовано 494,5 тыс. куб. м стеновых блоков из ячеистого бетона, что в 13 раз больше, чем за тот же период 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, высокая положительная динамика была характерна как для продаж на внутреннем рынке, так и для поставок за рубеж.

В частности, внутри страны было продано 223,9 тыс. куб. м бетонных блоков, или в 7,5 раза больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Объем экспортных сделок достиг 270,6 тыс. куб. м, превысив аналогичный показатель за весь 2022 г. в 8,2 раза.

Заметно увеличилось и число покупателей на биржевых торгах: до 74 на внутреннем рынке и до 34 - на внешнем.

Относительно ценовой конъюнктуры наблюдались разнонаправленные тенденции: если на внутреннем рынке цены с начала года практически не изменились, то в экспортном сегменте зафиксировано существенное подорожание.

«Для белорусских потребителей стоимость блоков из ячеистого бетона оставалась стабильной в течение всего года. Например, средневзвешенная цена одного из самых популярных видов блоков (F35-2,0-400/1) не выходила за пределы 100-115 BYN/куб. м. Здесь конкуренция среди поставщиков способствовала сдерживанию инфляционных процессов и позволила отечественным предприятиям и организациям сэкономить на закупках», - рассказали в пресс-службе.

При реализации на экспорт биржевой механизм сработал в обратном направлении, обеспечив дополнительный рост экспортных цен и, как следствие, валютной выручки. Например, некоторые особенно востребованные у иностранных покупателей виды блоков подорожали в 1,5 раза. При этом основным рынком сбыта является Российская Федерация.

В целом по итогам прошедших девяти месяцев можно сказать, что биржевая площадка все меньше воспринимается организациями строительной отрасли как дополнительный сервис, и постепенно приобретает статус основного инструмента торговли и закупок.

Еженедельно на БУТБ проводится пять торговых сессий по реализации стеновых блоков из ячеистого бетона: 3 на внутренний рынок (по вторникам, четвергам и пятницам в 10:00) и 2 на экспорт (по вторникам и четвергам в 10:00).

Помимо блоков, на торгах можно приобрести портландцемент, силикатный кирпич и известь.