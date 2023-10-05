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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ ВЫРАСТЕТ НА 3% - НОВЫЙ ПРОГНОЗ ВБ


16:12 05.10.2023

Экономика Беларуси в 2023 году вырастет на 3%. Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии.

Напомним, в апреле текущего года ВБ прогнозировал Беларуси 0,6% роста ВВП по итогам 2023 года.

"Ожидается, что в 2023 году рост простимулируется экспансионистской политикой, поддержкой государственных предприятий и восстановлением доходов", - говорится в новом обзоре.

Эксперты отмечают, что основным дайвером роста ВВП выступает внутреннее потребление, которое, в своею очередь, стимулируется повышением реальной заработной платы и пенсий.

Одновременно ВБ ухудшил свой прогноз роста ВВП Беларуси в 2024-2025 годах: в следующем году экономика Беларуси прибавит лишь 0,8% (ранее рост на 1,4%), в 2025 году - 0,7% (ранее - 1,3%).

Также улучшен прогноз инфляции по сравнению с апрельскими данными. Так, ВБ ожидает рост потребительских цен в этом году на 8,2% (ранее на 11%), в 2024 году - на 8,9% (на 10%) и в 2025 году - на 7,2% (на 8%).

Дефицит бюджета Беларуси в 2023 году, по оценкам ВБ, составит 1% ВВП, в 2024 году - 1,5% ВВП, в 2025 году - 1,2% ВВП.
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