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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛЛЕСБУМПРОМ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ В КЫРГЫЗСТАН ПОЧТИ В 2 РАЗА
15:08 05.10.2023
Предприятия концерна «Беллесбумпром» за восемь месяцев 2023 года нарастили в Кыргызстан экспорт почти в 2 раза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в центральноазиатской стране востребована белорусская плитная продукция, мебель. Сюда также поставляется бумага, картон и изделия из них, фанера, обои.
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