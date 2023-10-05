Предприятия концерна «Беллесбумпром» за восемь месяцев 2023 года нарастили в Кыргызстан экспорт почти в 2 раза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в центральноазиатской стране востребована белорусская плитная продукция, мебель. Сюда также поставляется бумага, картон и изделия из них, фанера, обои.