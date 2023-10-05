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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПОЕЗДА БЖД ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ОФОРМЛЕНО 8 МЛН ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ
13:32 05.10.2023
С января по сентябрь 2023 года пассажиры Белорусской железной дороги оформили через интернет 6,2 млн электронных билетов на поезда с нумерованными местами и 1,8 млн билетов на поезда с ненумерованными местами (городских линий и региональных линий экономкласса).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, самый активный рост – в сегменте электронных билетов на поезда международных, межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса, оформленных на сайте pass.rw.by и с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд». Их доля составляет 77% от общего количества проданных проездных документов.
Для сравнения: в 2022 году электронные билеты на поезда с нумерованными местами приобретали 57% пассажиров.
Наиболее востребованным каналом самообслуживания при оформлении проезда на поездах с ненумерованными местами остаются терминалы самообслуживания. Ими воспользовались 5,9 млн пассажиров, что составляет 15% от общего объема пассажиров, перевезенных за 9 месяцев 2023 года поездами с ненумерованными местами.
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