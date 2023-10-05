|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ НАШЛИ В «ПУСТОМ» Ж/Д ВАГОНЕ ЧЕТЫРЕ АВТО ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА
13:18 05.10.2023
Минские таможенники обнаружили в железнодорожном вагоне, который по документам должен был быть порожним, четыре авто премиального класса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, железнодорожный состав, следовавший из Литвы в Польшу, прибыл в республиканский пункт таможенного оформления «Молодечно». При досмотре одного из вагонов таможенники и обнаружили, что указанные в сопроводительных документах сведения не соответствуют действительности.
Так, в вагоне находилось два автомобиля Toyota и два автомобиля Lexus. Все транспортные средства 2023 года выпуска. Их общая оценочная стоимость – более $500 тысяч.
В одном из авто обнаружен конверт, в котором находились ключи к автомобилям и коммерческие документы.
Спрятав от таможенного контроля авто премиального класса, нарушители намеревались «сэкономить» на таможенных платежах сумму почти в 600 тыс. белорусских рублей.
В отношении литовской фирмы-отправителя Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Машины изъяты до решения суда.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 05.10.2023
Курсы в банках
на 05.10.2023
Конвертация в банках
на 05.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте