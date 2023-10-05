Минские таможенники обнаружили в железнодорожном вагоне, который по документам должен был быть порожним, четыре авто премиального класса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, железнодорожный состав, следовавший из Литвы в Польшу, прибыл в республиканский пункт таможенного оформления «Молодечно». При досмотре одного из вагонов таможенники и обнаружили, что указанные в сопроводительных документах сведения не соответствуют действительности.

Так, в вагоне находилось два автомобиля Toyota и два автомобиля Lexus. Все транспортные средства 2023 года выпуска. Их общая оценочная стоимость – более $500 тысяч.

В одном из авто обнаружен конверт, в котором находились ключи к автомобилям и коммерческие документы.

Спрятав от таможенного контроля авто премиального класса, нарушители намеревались «сэкономить» на таможенных платежах сумму почти в 600 тыс. белорусских рублей.

В отношении литовской фирмы-отправителя Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Машины изъяты до решения суда.