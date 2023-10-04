ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНЫ В 2024 ГОДУ ПРОДОЛЖИТЬ «ПРОАКТИВНУЮ» ИНВЕСТИЦИОННУЮ РАБОТУ


12:54 05.10.2023

В 2024 году продолжим проактивную инвестиционную работу. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков в опубликованном сегодня интервью газете «СБ: Беларусь Сегодня» об основных положениях прогноза социально-экономического развития страны в будущем году.

По его словам, инвестиции в экономику составят около 47 млрд рублей. Важный блок — реализация коммерческих проектов и модернизация предприятий. На эти цели планируется направить порядка 30 млрд рублей.

Чтобы выполнить задачу по ВВП в 103,8%, сохраняется оправдавший себя в этот период мобилизационный подход в части организации управления отраслями экономики. А на предприятиях будет вестись системная работа по увеличению загрузки мощностей и созданию новых производств.

«Мы планируем максимально дозагрузить мощности, что даст возможность по ряду производств превысить максимальные объемы, достигнутые за последние пять лет. Речь идет о комбайнах, тракторах, грузовиках, автобусах и другой востребованной продукции.

Планируется завершить порядка 40 проектов с вводом новых мощностей либо их увеличением на действующих производствах. Таким образом, загрузка и ввод новых мощностей в промышленности обеспечит 30% всего прироста экономики.

В сельском хозяйстве предусмотрен рост на 5,6%. В строительстве планируем нарастить объемы возведения жилья до 4,4 млн кв. метров, в том числе с господдержкой — 1,4 млн кв. метров; отремонтировать и реконструировать 4,3 тыс. км дорог и так далее. Также планируется экспорт строительных услуг на 720 млн долларов», – пояснил Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Он особо подчеркнул, что принципиально важно, чтобы произведенный товар шел не на склады, а к потребителю. Отсюда конкретная задача — нарастить экспорт товаров и услуг на 7,6%.

«На внешний контур в 2024‑м необходимо поставить на $3,8 млрд больше, чем по ожидаемым итогам текущего года. Реализовывать ее будем путем увеличения поставок в Россию, Китай, страны дальней дуги. Объем экспортной выручки в итоге должен превысить $53 млрд, что является историческим максимумом за все время.

Безусловный приоритет экономической политики — повышение уровня благосостояния наших граждан. В 2024-м планируется рост доходов населения в реальном выражении на 3,5%.

Для обеспечения реальных доходов населения планируется ограничить инфляцию на уровне не более 6 процентов. Для достижения данной цели все алгоритмы выстроены», – резюмировал глава экономического ведомства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2023
валюта курс
EUR 3.4983
USD 3.3327
RUB 3.3542
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2023
валюта курс +/-
USD 3.3327 +0.0001
RUB 3.3542 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5040 3.5080
USD 3.3340 3.3370
RUB 3.3350 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 05.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0520
EUR/RUB 104.6000 105.3500
USD/RUB 99.5000 100.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте