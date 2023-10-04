В 2024 году продолжим проактивную инвестиционную работу. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков в опубликованном сегодня интервью газете «СБ: Беларусь Сегодня» об основных положениях прогноза социально-экономического развития страны в будущем году.

По его словам, инвестиции в экономику составят около 47 млрд рублей. Важный блок — реализация коммерческих проектов и модернизация предприятий. На эти цели планируется направить порядка 30 млрд рублей.

Чтобы выполнить задачу по ВВП в 103,8%, сохраняется оправдавший себя в этот период мобилизационный подход в части организации управления отраслями экономики. А на предприятиях будет вестись системная работа по увеличению загрузки мощностей и созданию новых производств.

«Мы планируем максимально дозагрузить мощности, что даст возможность по ряду производств превысить максимальные объемы, достигнутые за последние пять лет. Речь идет о комбайнах, тракторах, грузовиках, автобусах и другой востребованной продукции.

Планируется завершить порядка 40 проектов с вводом новых мощностей либо их увеличением на действующих производствах. Таким образом, загрузка и ввод новых мощностей в промышленности обеспечит 30% всего прироста экономики.

В сельском хозяйстве предусмотрен рост на 5,6%. В строительстве планируем нарастить объемы возведения жилья до 4,4 млн кв. метров, в том числе с господдержкой — 1,4 млн кв. метров; отремонтировать и реконструировать 4,3 тыс. км дорог и так далее. Также планируется экспорт строительных услуг на 720 млн долларов», – пояснил Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Он особо подчеркнул, что принципиально важно, чтобы произведенный товар шел не на склады, а к потребителю. Отсюда конкретная задача — нарастить экспорт товаров и услуг на 7,6%.

«На внешний контур в 2024‑м необходимо поставить на $3,8 млрд больше, чем по ожидаемым итогам текущего года. Реализовывать ее будем путем увеличения поставок в Россию, Китай, страны дальней дуги. Объем экспортной выручки в итоге должен превысить $53 млрд, что является историческим максимумом за все время.

Безусловный приоритет экономической политики — повышение уровня благосостояния наших граждан. В 2024-м планируется рост доходов населения в реальном выражении на 3,5%.

Для обеспечения реальных доходов населения планируется ограничить инфляцию на уровне не более 6 процентов. Для достижения данной цели все алгоритмы выстроены», – резюмировал глава экономического ведомства.