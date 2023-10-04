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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООПЕРАЦИОННЫЙ ФОРУМ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВЕ
12:37 05.10.2023
Международный кооперационный форум по импортозамещению пройдет в могилевском СК «Олимпиец» 25-27 октября.
Как сообщает сайт Могилевского горисполкома, участие в нем примут около 1,5 тыс. человек: представители власти и бизнеса, предприниматели, официальные зарубежные делегации.
Деловое событие международного уровня направлено на развитие торговли и экономического партнерства, определение новых бизнес-партнеров на внешнем рынке в целях развития импортозамещения, поиск альтернативных поставщиков продукции (сырья, оборудования, комплектующих) для компаний-экспортеров, установление кооперационных связей между производителями и потребителями, а также формирование новых каналов экспорта и импорта производимой продукции.
Проведение форума включает в себя тематические дискуссии, секции, презентацию товаров экспортно-ориентированных предприятий, В2В переговоры, выставку товаропроизводителей России и Беларуси.
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