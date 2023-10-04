Международный кооперационный форум по импортозамещению пройдет в могилевском СК «Олимпиец» 25-27 октября.

Как сообщает сайт Могилевского горисполкома, участие в нем примут около 1,5 тыс. человек: представители власти и бизнеса, предприниматели, официальные зарубежные делегации.

Деловое событие международного уровня направлено на развитие торговли и экономического партнерства, определение новых бизнес-партнеров на внешнем рынке в целях развития импортозамещения, поиск альтернативных поставщиков продукции (сырья, оборудования, комплектующих) для компаний-экспортеров, установление кооперационных связей между производителями и потребителями, а также формирование новых каналов экспорта и импорта производимой продукции.

Проведение форума включает в себя тематические дискуссии, секции, презентацию товаров экспортно-ориентированных предприятий, В2В переговоры, выставку товаропроизводителей России и Беларуси.