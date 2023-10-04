На выплату заработной платы «в конвертах» общество с ограниченной ответственностью, оказывающее услуги такси, в течение 2022 года использовало наличную выручку и снятые с расчетного счета денежные средства в общей сумме 361,0 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, подоходный налог с выплаченных доходов не исчислялся и не уплачивался в бюджет.

Кроме того, организацией нарушался порядок исчисления и уплаты в бюджет налога при упрощенной системе налогообложения.

Факты нарушений установили сотрудники инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева в ходе проверок.

В адрес общества было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы налогов, которое оно не исполнило.

Налоговой инспекцией был составлен акт камеральной проверки, к уплате в бюджет предъявлено налогов в общей сумме 72,9 тыс. рублей, в том числе подоходного налога с физических лиц в размере 72,2 тыс. рублей (исчислен по ставке 20% с сумм заработной платы «конвертах»).