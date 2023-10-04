В Беларуси проводится конкурс на присвоение звания «Ученый года Национальной академии наук Беларуси-2023».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, конкурс проводится с целью выявления и поощрения наиболее эффективно работающих в 2023 году ученых Национальной академии наук Беларуси, имеющих значимые личные достижения в научно-исследовательской деятельности, внесших весомый вклад в развитие научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь, укрепление международного авторитета НАН, подготовку кадров высшей научной квалификации.

В конкурсе могут участвовать: действительные члены (академики) и члены-корреспонденты; научные работники высшей квалификации, работающие в научных организациях НАН Беларуси по основному месту работы.

Право выдвижения кандидатур на соискание звания «Ученый года Национальной академии наук Беларуси- 2023» имеют члены бюро президиума НАН Беларуси, академики-секретари отделений Академии наук.

С информацией о конкурсе, формой анкеты его участника можно ознакомиться здесь.

Документы на конкурс высылаются не позднее 1 декабря 2023 г. с пометкой «На конкурс «Ученый года Национальной академии наук Беларуси» по адресу: 220072, Минск, пр. Независимости, 66, каб. 317, управление премий, стипендий и наград Главного управления кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси.