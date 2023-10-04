Национальный аэропорт Минск расширяет парк спецтехники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, несмотря на существующие условия ограничения полетов, и, соответственно, недостаток финансовых ресурсов, продолжается работа по укреплению материально-технической базы предприятия с учетом импортозамещения

Так, парк спецтехники аэропорта пополнился отечественным трактором BELARUS-2022В.3, который будет выполнять уборочные работы в составе высокопроизводительных комплексов круглогодично в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Зимой он будет задействован в уборке перрона, взлетно-посадочной полосы, дорожек от снега и льда, а летом - в покосе растительности.

В рамках подготовки работ по текущему ремонту первой взлетно-посадочной полосы было сделано еще одно важное приобретение - каток дорожный Furd FYL-1100CC. Это незаменимый помощник в асфальтировании территории, ремонте взлетно-посадочных полос, уплотнении гравийного, песчаного и глинистого оснований. Каток этой марки отличается высокой маневренностью и отличной проходимостью.

Кроме того, до конца года материально-техническая база аэропорта дополнится нарезчиком швов - специальным устройством для резки бетона и асфальта, мини-погрузчиком с бортовым поворотом и самоходным заливщиком швов.

Для поддержания всего парка спецтехники в исправном состоянии в структуре авиапредприятия есть центр техобслуживания и ремонта, который обеспечен необходимыми расходными запчастями, оборудованием и квалифицированным персоналом.