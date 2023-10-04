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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК РАСШИРЯЕТ ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ
11:04 05.10.2023
Национальный аэропорт Минск расширяет парк спецтехники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, несмотря на существующие условия ограничения полетов, и, соответственно, недостаток финансовых ресурсов, продолжается работа по укреплению материально-технической базы предприятия с учетом импортозамещения
Так, парк спецтехники аэропорта пополнился отечественным трактором BELARUS-2022В.3, который будет выполнять уборочные работы в составе высокопроизводительных комплексов круглогодично в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Зимой он будет задействован в уборке перрона, взлетно-посадочной полосы, дорожек от снега и льда, а летом - в покосе растительности.
В рамках подготовки работ по текущему ремонту первой взлетно-посадочной полосы было сделано еще одно важное приобретение - каток дорожный Furd FYL-1100CC. Это незаменимый помощник в асфальтировании территории, ремонте взлетно-посадочных полос, уплотнении гравийного, песчаного и глинистого оснований. Каток этой марки отличается высокой маневренностью и отличной проходимостью.
Кроме того, до конца года материально-техническая база аэропорта дополнится нарезчиком швов - специальным устройством для резки бетона и асфальта, мини-погрузчиком с бортовым поворотом и самоходным заливщиком швов.
Для поддержания всего парка спецтехники в исправном состоянии в структуре авиапредприятия есть центр техобслуживания и ремонта, который обеспечен необходимыми расходными запчастями, оборудованием и квалифицированным персоналом.
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