В Беларуси на 5 октября посеяно озимых зерновых на зерно на 1289,9 тыс. га, что составляет 83,9% к плану.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в стране намолочено 8060,3 тыс. тонн зерна с учетом рапса, из них 7019,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).

Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. На сегодня убрано 80,7 тыс. га и намолочено 640,5 тыс. тонн при урожайности 79,4 ц/га.

Зеленой массы кукурузы собрано 16765,3 тыс. тонн.

Завершили уборку гречихи Брестская, Гродненская, Минская и Гомельская области: намолочено 49,7 тыс. тонн при урожайности 14,5 ц/га.

В сельхозорганизациях накопано 588,7 тыс. тонн картофеля при урожайности 352,5 ц/га и 1682,0 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 455,0 ц/га.