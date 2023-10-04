Очереди фур на въезд в Литву увеличились. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 самый загруженный маршрут в ЕС проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За прошедшие сутки его контрольные службы оформили всего 17% большегрузов от нормы, т.е. 3 фуры в час из 20 возможных. Через остальные литовские погранпереходы на сопредельную территорию проследовало 35% грузовиков», - говорится в сообщении.

Утверждается, что сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (Григоровщина) выполнили норму по пропуску большегрузов на 49%.

С 20:00 минувших суток очереди легкового транспорта фиксируются перед всеми литовскими пунктами пропуска, констатирует Госпогранкомитет.