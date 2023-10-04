ЭКОНОМИКА РБ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБСУДЯТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МИНСКЕ

10:25 05.10.2023 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения научно-технологической безопасности» пройдет 1 декабря 2023 г. в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, цель конференции – обсуждение механизмов повышения эффективности национальной инновационной системы Беларуси. Конференция посвящена вопросам методического обеспечения развития национальной инновационной системы и будет организована по следующим основным направлениям: научная, научно-техническая и инновационная деятельность; подготовка научных работников высшей квалификации; совершенствование инструментов финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности; технологическое прогнозирование; развитие инновационной инфраструктуры; интеллектуальная собственность; развитие международного научно-технического и инновационного сотрудничества. Участникам конференции предоставлена возможность опубликовать свои доклады в сборнике материалов конференции.