Обновленная методика позволит максимально объективно оценить результат выполнения госпрограмм. Об этом заявила 4 октября заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич в ходе очередного заседания постоянной межведомственной комиссии по государственным программам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на мероприятии рассматривались предложения по корректировке госпрограмм «Социальная защита», «Белорусский лес», «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов», «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка».

Среди наиболее острых вопросов – строительство и реконструкция стационарных учреждений социального обслуживания.

«Количество получателей социальных услуг ежегодно растет. Поэтому крайне важно развивать социальную инфраструктуру ухода за детьми с особенностями развития, пожилыми людьми, инвалидами. Затягивание строительства таких объектов недопустимо. Местным органам власти необходимо максимально ответственно подойти к реализации каждого проекта, держать данный вопрос на постоянном контроле, не допуская отставания от графика», – подчеркнула Татьяна Бранцевич.

Отдельным пунктом повестки стало обсуждение актуализированной Минэкономики единой методики оценки эффективности реализации госпрограмм.

По словам Татьяны Бранцевич, новые подходы позволят максимально объективно оценить конечные результаты выполнения госпрограмм.

«Во-первых, выработаны единые подходы к оценке проектных и процессных мероприятий, то есть, обеспечивающих, к примеру, финансирование деятельности дошкольных учреждений, техническое сопровождение информационных систем и так далее. Оценки последних подтверждаются статистическими данными либо описанием результатов.

Во-вторых, вводится коэффициент результативности, который показывает удельный вес мероприятий, выполненных полностью. Данный критерий позволяет предельно объективно оценить результативность реализации программ в отчетном периоде.

Кроме того, пересмотрены условия определения индекса результативности подпрограмм и программы в целом. Здесь помимо достижения плановых значений и реализации всех предусмотренных инфраструктурных проектов, учитывается наличие обоснованной, то есть с описанием результата, оценки выполнения всех мероприятий.

Окончательное решение о степени эффективности реализации госпрограмм остается за межведомственной комиссией», – отметила замминистра экономики.