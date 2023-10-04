ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСПРОГРАММ БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ ПО НОВОЙ МЕТОДИКЕ


10:12 05.10.2023

Обновленная методика позволит максимально объективно оценить результат выполнения госпрограмм. Об этом заявила 4 октября заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич в ходе очередного заседания постоянной межведомственной комиссии по государственным программам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на мероприятии рассматривались предложения по корректировке госпрограмм «Социальная защита», «Белорусский лес», «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов», «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка».

Среди наиболее острых вопросов – строительство и реконструкция стационарных учреждений социального обслуживания.

«Количество получателей социальных услуг ежегодно растет. Поэтому крайне важно развивать социальную инфраструктуру ухода за детьми с особенностями развития, пожилыми людьми, инвалидами. Затягивание строительства таких объектов недопустимо. Местным органам власти необходимо максимально ответственно подойти к реализации каждого проекта, держать данный вопрос на постоянном контроле, не допуская отставания от графика», – подчеркнула Татьяна Бранцевич.

Отдельным пунктом повестки стало обсуждение актуализированной Минэкономики единой методики оценки эффективности реализации госпрограмм.

По словам Татьяны Бранцевич, новые подходы позволят максимально объективно оценить конечные результаты выполнения госпрограмм.

«Во-первых, выработаны единые подходы к оценке проектных и процессных мероприятий, то есть, обеспечивающих, к примеру, финансирование деятельности дошкольных учреждений, техническое сопровождение информационных систем и так далее. Оценки последних подтверждаются статистическими данными либо описанием результатов.

Во-вторых, вводится коэффициент результативности, который показывает удельный вес мероприятий, выполненных полностью. Данный критерий позволяет предельно объективно оценить результативность реализации программ в отчетном периоде.

Кроме того, пересмотрены условия определения индекса результативности подпрограмм и программы в целом. Здесь помимо достижения плановых значений и реализации всех предусмотренных инфраструктурных проектов, учитывается наличие обоснованной, то есть с описанием результата, оценки выполнения всех мероприятий.

Окончательное решение о степени эффективности реализации госпрограмм остается за межведомственной комиссией», – отметила замминистра экономики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2023
валюта курс
EUR 3.4983
USD 3.3327
RUB 3.3542
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2023
валюта курс +/-
USD 3.3327 +0.0001
RUB 3.3542 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4960 3.5080
USD 3.3300 3.3350
RUB 3.3350 3.3520
подробнее

Конвертация в банках
на 05.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0490 1.0520
EUR/RUB 104.4000 105.1000
USD/RUB 99.3500 99.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте