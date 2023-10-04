ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ ПРОДАЛ НА АУКЦИОНЕ 28,89% АКЦИЙ ОАО «СПМК-85»

08:58 05.10.2023 Находящиеся в собственности Минской области 6500 простых (обыкновенных) акций (28,89% уставного фонда) ОАО «Специализированная передвижная механизированная колонна № 85» 3 октября 2023 г. проданы по результатам аукциона в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете «Минскоблимущество», акции проданы единственному участнику аукциона по начальной цене продажи, увеличенной на 5%. Цена продажи пакета акций составила 134 225 белорусских рублей.