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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ ПРОДАЛ НА АУКЦИОНЕ 28,89% АКЦИЙ ОАО «СПМК-85»
08:58 05.10.2023
Находящиеся в собственности Минской области 6500 простых (обыкновенных) акций (28,89% уставного фонда) ОАО «Специализированная передвижная механизированная колонна № 85» 3 октября 2023 г. проданы по результатам аукциона в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете «Минскоблимущество», акции проданы единственному участнику аукциона по начальной цене продажи, увеличенной на 5%.
Цена продажи пакета акций составила 134 225 белорусских рублей.
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