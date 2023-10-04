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ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОГРАММУ ВЫСТАВКИ «АВТО ЭКСПО-2023»
08:54 05.10.2023
Вопросы оценки соответствия транспортных средств включены в программу международной автомобильной выставки «Авто Экспо-2023», которая 4 октября открылась в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, автомобильной ассоциацией «БАА» запланировано проведение круглого стола по подтверждению соответствия транспортных средств требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Участие в его работе примет Госстандарт.
Кроме этого, с целью повышения осведомленности населения и заинтересованных участников рынка о проводимых в республике работах по оценке соответствия транспортных средств на выставке организован тематический информационный стенд. Он включает экспозиции, представленные БелГИСС (модель радиобезэховой камеры для испытаний промышленной продукции и транспортных средств по параметрам электромагнитной совместимости), а также органами по сертификации АКАДЕМ-СЕРТ, БНТУ, ООО «Центромаш» с демонстрацией испытательных возможностей полигонов.
«Авто Экспо-2023» завершит свою работу 8 октября.
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