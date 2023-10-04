ЭКОНОМИКА РБ

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОГРАММУ ВЫСТАВКИ «АВТО ЭКСПО-2023»

08:54 05.10.2023 Вопросы оценки соответствия транспортных средств включены в программу международной автомобильной выставки «Авто Экспо-2023», которая 4 октября открылась в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, автомобильной ассоциацией «БАА» запланировано проведение круглого стола по подтверждению соответствия транспортных средств требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Участие в его работе примет Госстандарт. Кроме этого, с целью повышения осведомленности населения и заинтересованных участников рынка о проводимых в республике работах по оценке соответствия транспортных средств на выставке организован тематический информационный стенд. Он включает экспозиции, представленные БелГИСС (модель радиобезэховой камеры для испытаний промышленной продукции и транспортных средств по параметрам электромагнитной совместимости), а также органами по сертификации АКАДЕМ-СЕРТ, БНТУ, ООО «Центромаш» с демонстрацией испытательных возможностей полигонов. «Авто Экспо-2023» завершит свою работу 8 октября.