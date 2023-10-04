Прокуратура Дятловского района поддержала в суде государственное обвинение по возбужденному прокурором района уголовному делу в отношении местной жительницы, которой инкриминирован служебный подлог.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, обвиняемая в декабре 2022 года и январе 2023 года, работая бригадиром производственной бригады в животноводстве молочно-товарной фермы одного из аграрных предприятий, при составлении ежемесячных отчетов о движении скота и птицы на ферме внесла в них заведомо ложные сведения и записи о движении поголовья скота. В частности, она умышленно занизила численность павших животных на 22 голы.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Дятловского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемой назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с ежемесячным удержанием 10% из заработка по основному месту работы, но не менее одной базовой величины ежемесячно.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.