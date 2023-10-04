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ЭКОНОМИКА РБ
У МАЗ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ДИЛЕР ПО МАЛОТОННАЖНОЙ ТЕХНИКЕ
08:32 05.10.2023
У Минского автомобильного завода (МАЗ) появился новый дилер по малотоннажной технике.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, с 4 октября центр коммерческой техники «Атлант-М Боровая» стал официальным дилером Минского автомобильного завода по малотоннажной технике.
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