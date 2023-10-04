ЭКОНОМИКА РБ

У МАЗ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ДИЛЕР ПО МАЛОТОННАЖНОЙ ТЕХНИКЕ

08:32 05.10.2023 У Минского автомобильного завода (МАЗ) появился новый дилер по малотоннажной технике. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, с 4 октября центр коммерческой техники «Атлант-М Боровая» стал официальным дилером Минского автомобильного завода по малотоннажной технике.