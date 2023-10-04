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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ


08:17 05.10.2023

Условия предоставления электронной услуги 3.00.02 «Представление таможенным органам электронной статистической декларации» с 1 октября изменились.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, в рамках этой услуги теперь будет доступно представление в таможенные органы исключительно импортной электронной статистической декларации.

Для возможности передачи экспортной электронной статистической декларации необходимо обеспечить подписание дополнительного соглашения к действующему договору на оказание услуг ОАИС, а также оформление и направление электронной заявки на услугу 3.00.02.1 «Представление таможенным органам ЭСД (Экспортная электронная статистическая декларация)» (Е-заявка).

Е-заявка размещена в разделе «Доступные услуги» в личном электронном кабинете юридического лица на едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) модернизированной ОАИС.
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