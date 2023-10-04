Унитарное предприятие «А1» информирует клиентов об отзыве сертификата соответствия ЕАЭС KG417/033.HK.02.00027 на серийный выпуск персональных компьютеров Redbox Mini 616 в комплекте с адаптером питания модели MC-00502000.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, соответствующее решение было принято Государственным комитетом по стандартизации Беларуси.

В связи с этим А1 прекращает реализацию и отзывает из обращения данную модель. Клиентам компании доступна возможность бесплатной замены устройства при обращении в магазины А1. В случае возникновения вопросов за консультацией можно обратиться по единому номеру контакт-центра 150.