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ЭКОНОМИКА РБ
А1 ОТЗЫВАЕТ СЕРТИФИКАТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ МИНИ КОМПЬЮТЕРОВ
17:11 04.10.2023
Унитарное предприятие «А1» информирует клиентов об отзыве сертификата соответствия ЕАЭС KG417/033.HK.02.00027 на серийный выпуск персональных компьютеров Redbox Mini 616 в комплекте с адаптером питания модели MC-00502000.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, соответствующее решение было принято Государственным комитетом по стандартизации Беларуси.
В связи с этим А1 прекращает реализацию и отзывает из обращения данную модель. Клиентам компании доступна возможность бесплатной замены устройства при обращении в магазины А1. В случае возникновения вопросов за консультацией можно обратиться по единому номеру контакт-центра 150.
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