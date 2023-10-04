В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники, представляясь работниками различных государственных органов, в том числе Комитета государственного контроля, Департамента финансовых расследований и Департамента финансового мониторинга, обманом входят в доверие к гражданам и пытаются завладеть их денежными средствами.

Как сообщает ГКГ Беларуси, под видом работников правоохранительных или контролирующих органов мошенники с виртуального телефонного номера звонят через интернет-мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) гражданам и под различными предлогами (участие в оперативно-розыскных мероприятиях, возмещение ущерба, контроль за транзакциями с целью изобличения «преступников» и др.) уговаривают предоставить данные банковской карты, пароли от Интернет-банкинга и SMS сообщений, оформить на свое имя кредиты, произвести установку программного обеспечения, а также перевести деньги на «безопасный» счет или карту.

Для подтверждения своих слов телефонные мошенники могут прислать через мессенджеры фотографии фальшивых служебных удостоверений работников правоохранительных и контролирующих органов. Также гражданам могут высылаться подложные бланки «подписок» о неразглашении полученной от мошенников информации.

Комитет госконтроля предупреждает: правоохранительные органы Беларуси не осуществляют бесед с гражданами посредством интернет-мессенджеров, в том числе не предлагают подобным образом принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях и иных действиях по изобличению преступников.