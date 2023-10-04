В премиум-квартале Depo в центре Минска открылся масштабный шоурум.

Квартира с полностью готовым интерьером в стиле quiet luxury воплощает в себе сценарий жизни. Ради эффекта погружения комнаты обустроены и обжиты – в них присутствуют авторская мебель, техника и дизайнерские аксессуары.

Шоурум находится на втором этаже на улице Киселева, 6Б. Шестиэтажный дом стал одним из первых, построенных в квартале Depo. От других его отличают квартиры в формате white box plus, то есть на финишном этапе перед чистовой отделкой, когда остается только выбрать материалы и цвет стен. Строители выровняли стены, зашили потолки гипсокартоном, провели стяжку пола и разводку электрики и сантехники.

«Мы впервые создали шоурум в виде квартиры с полностью готовым интерьером. И сделали это для того, что каждый, кто интересуется возможностью приобрести квартиру в Depo, мог проникнуться атмосферой квартала и рассмотреть каждую деталь. А еще – примерять сценарий комфортной жизни. Так что интерьер максимально подчеркивает философию и эстетику квартала. А еще – развивает концепцию «тихой роскоши», которая становится мировым трендом», – отметила руководитель группы архитектуры Depo Мария Авилова.

Квартира-шоурум обустроена застройщиком «А-100 Девелопмент». Над дизайном интерьера работала основатель KOS Studio Светлана Коледа, которая подключилась к проекту на стадии предчистовой отделки.

Пространство почти не меняли – разве что достроили стену между кухней и постирочной и незначительно скорректировали свет. Планировки застройщика продуманы настолько, чтобы сразу вдохнуть в комнаты готовый интерьер.

Квартира-шоурум получила интерьер в стиле Quiet Luxury (или Minimaluxe). Роскошный минимализм, ставший модным среди обеспеченных датчан, позволяет окружить себя ценными, но красивыми предметами и найти счастье без кричащего шика. Шоурум как раз и обыгрывает этот функционализм и минимализм в деталях.

Интерьер встречает стенами в благородных природных оттенках, обилием благородного дерева (вишня и орех) и текстиля. А еще – атмосферным многоуровневым светом. Так команда KOS Studio обыгрывает идею Quiet Luxury: когда в приоритете не быстротечные тренды, а комфорт и личные ощущения от взаимодействия с пространством.

Для акцентов используется дизайнерская мебель. Так, в гостиной стоит кресло Catch, созданное испанским дизайнером Хайме Айона для датского рынка. Для кабинета выбран авторский рабочий стол Balls Table с шарами на ножках – своеобразная отсылка к женским бусам. В спальне созданная по эскизам кровать соседствует с прикроватными тумбами датского бренда Audo.

Аксессуары визуально дополняют друг друга. В частности, светильник Ingo Maurer над обеденным столом в гостиной перекликается по форме с торшером Moooi.

При оформлении санузла дизайнер вдохновлялась фасадом дома. Так что плитка напоминает внешнюю отделку.

«Планировка квартиры уже располагала к тому, чтобы практически сразу начать работать с интерьером. Было важно соблюсти баланс универсальности и стиля. А с другой стороны – раскрыть потенциал пространства, которое стало продолжением архитектуры дома и отражением общей концепции квартала, – призналась автор интерьера Светлана Коледа. – Работа с освещением на разных уровнях позволила создать в шоуруме особую атмосферу, когда свет равномерно заливает пространство, наполняет его теплом и предлагает разные сценарии повседневной жизни».

Квартиру-шоурум может посетить любой желающий. Для этого надо лишь связаться с отделом продаж Depo.

Сейчас в квартале Depo доступны квартиры в шести домах, которые составляют треть комплекса. Три из них уже сданы в эксплуатацию, остальные – в активной стадии строительства. Вскоре стартуют продажи еще в двух домах. Среди квартир нового формата – двухуровневые пентхаусы под скатными кровлями. Высота потолков в них достигает 7,8 метра.

«Строящиеся сейчас дома относятся к лимитированной серии. Они будут выдержаны в концепции Art Of Living. Искусство жизни можно постигать в просторном лобби с библиотекой за интересной книгой и чашкой кофе. Обычно человек понимает, что вернулся домой, когда переступил порог квартиры, а здесь ты чувствуешь себя дома, как только вошел в подъезд. И это наша цель – с помощью архитектуры и функционального наполнения пространства предложить новые модели поведения и восприятия личного комфорта», – пояснила управляющий проектом Depo Анна Центер.

Напомним, квартал Depo строится в историческом месте, где в 19-м веке располагался конский рынок, а в 20-м – трамвайное депо, позже ставшее троллейбусным. Монолитный дома ограничены высотой в 5-7 этажей, чтобы не нарушать панораму проспекта. Дома стоят на эксплуатируемой кровле, под которым – подземный паркинг с местами для зарядки электромобилей и прямым доступом из лифта паркинга в квартиры. Также появятся пешеходная улица и искусственный пруд. Вдоль них заработают супермаркет, магазины, рестораны, кафе, фитнес-клуб и частный детский сад.