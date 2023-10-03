ЭКОНОМИКА РБ

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ ПРОЙДУТ В МОГИЛЕВЕ 12 ОКТЯБРЯ

12:23 04.10.2023 Ярмарки вакансий пройдут 12 октября в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома (ул. Космонавтов, 17). Как сообщается на сайте Могилевского горисполкома, предприятия города представят вакансии для трудоустройства граждан всех возрастов. С 11.00 до 12.00 посетить ярмарку предлагают незанятым гражданам и гражданам, которые не имеют постоянной работы. С 12.00 до 13.00 в управлении пройдет «серебряная ярмарка вакансий» для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. В ходе мероприятия участники смогут посетить консультационные пункты, а также пройти тренинг.