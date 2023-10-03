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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОШЛА В СОСТАВ БГМУ


11:47 04.10.2023

В состав Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) с 1 октября вошла Белорусская академия последипломного образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, теперь она именуется Институтом повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ.

Единую структуру возглавил член-корреспондент Национальной академии наук, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рубникович. Директором института назначен кандидат медицинских наук, доцент Андрей Платонов.

3 октября состоялся объединенный Совет университета, на котором присутствовали первый заместитель министра здравоохранения Беларуси, кандидат медицинских наук, доцент Елена Кроткова и начальник главного управления организационно-кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Ольга Колюпанова.

Как отметила Елена Кроткова, перед ведущим медицинским учреждением высшего образования сейчас стоят важные задачи, которые предстоит решить в ближайшие год-полтора. Это и обеспечение функционирования единой вертикали реорганизованной структуры, которая будет заниматься вопросами додипломного и последипломного образования. Перед специалистами также стоит задача эффективного совершенствования деятельности советов по защите диссертаций, повышение качества работы интернатуры и ординатуры и усиление научного потенциала БГМУ (новые исследования, разработки, диссертации и т. п.). Еще одна важнейшая цель - развитие симуляционно-аттестационного центра. Он должен задавать тон другим центрам симуляционного обучения в стране.

По словам первого заместителя министра здравоохранения, БГМУ должен стать ориентиром в подготовке будущих врачей, повышении квалификации и переподготовке дипломированных медицинских кадров, опорой для практического здравоохранения.
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