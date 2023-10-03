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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 20,5%


11:34 04.10.2023

Страховые организации республики за январь-август 2023 года собрали 1 466,16 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за восемь месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 20,5%.

По добровольным видам страхования за январь-август 2023 года страховые взносы составили 983,94 млн рублей, что на 189,07 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-август 2023 года – 482,22 млн рублей, что на 60,46 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 67,1% (за январь-август 2022 года – 65,3%).

За январь-август 2023 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 862,2 млн рублей, что на 63,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-август 2023 года составил 58,8% (за январь-август 2022 года – 65,7%).
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