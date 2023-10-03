|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 20,5%
11:34 04.10.2023
Страховые организации республики за январь-август 2023 года собрали 1 466,16 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за восемь месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 20,5%.
По добровольным видам страхования за январь-август 2023 года страховые взносы составили 983,94 млн рублей, что на 189,07 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-август 2023 года – 482,22 млн рублей, что на 60,46 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 67,1% (за январь-август 2022 года – 65,3%).
За январь-август 2023 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 862,2 млн рублей, что на 63,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-август 2023 года составил 58,8% (за январь-август 2022 года – 65,7%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2023
Курсы в банках
на 04.10.2023
Конвертация в банках
на 04.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте