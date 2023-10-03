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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕПЕТИЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЦЭ И ЦТ В БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ В ОКТЯБРЕ
10:59 04.10.2023
Республиканский институт контроля знаний информирует о проведении репетиционного тестирования по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования для подготовки к централизованному экзамену (ЦЭ) и централизованному тестированию (ЦТ) 2024 года.
Как сообщается на сайте учреждения, репетиционное тестирование будет проводиться в три этапа: 1-й этап – октябрь-декабрь 2023 года; 2-й этап – январь-февраль 2024 года и 3-й этап – март-апрель 2024 г.
Перечень учреждений образования Республики Беларусь, на базе которых можно пройти репетиционное тестирование, будет размещен на сайте РИКЗ после заключения договоров. Каждый пункт проведения тестирования определяет свой график проведения и количество участников репетиционного тестирования по учебным предметам. Актуальная информация по всем доступным сеансам репетиционного тестирования размещается в личном кабинете участника тестирования на сайте РИКЗ.
Подробная информация о порядке организации и проведения репетиционного тестирования размещена в разделе «Репетиционное тестирование».
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