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ЭКОНОМИКА РБ
ВЪЕЗДА В ЕВРОСОЮЗ ОЖИДАЮТ БОЛЕЕ 800 ГРУЗОВИКОВ – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
10:46 04.10.2023
Въезда в Евросоюз ожидают 840 фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Согласно информации, более 730 фур фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска, контрольные службы которых за сутки пропустили на свою территорию 40% большегрузов от нормы. Сотрудники латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) выполнили норму по пропуску на 50%.
«По состоянию на 10:00 незначительное скопление легкового транспорта фиксируется только перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест)», - говорится в сообщении.
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