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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАВИА МЕНЯЕТ ПОЛЕТНУЮ ПРОГРАММУ В ОАЭ


10:32 04.10.2023

Компания «Белавиа» с октября меняет полетную программу в Шарджу и Дубай. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

На данный момент Белавиа летает в Шарджу дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Отправление из Минска – в 00.50, прибытие в Шарджу – в 08.00. Вылет из Шарджи – в 09.00, прибытие в Минск – в 14.00.

С 29 октября к этим рейсам добавится еще один – по субботам.

Белавиа также выполняет рейсы в Дубай по понедельникам, средам и воскресеньям, а с 29 октября полетную программу дополнят рейсы по четвергам.

Расписание с этой даты будет следующее: вылет из Минска – в 03.05, прибытие в Дубай – в 09.50, вылет из Дубая – в 10.50, прибытие в Минск – в 16.15. Время для всех аэропортов указано местное.

Вместе с тем авиакомпания приняла решение отменить полетную программу в Абу-Даби.
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