В Беларуси на 4 октября сельхозорганизации накопали 565,1 тыс. тонн картофеля при урожайности 350,7 ц/га и 1618,1 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 454,3 ц/га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в стране на сегодня намолочено 8007,9 тыс. тонн зерна с учетом рапса, из них 6967,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).

В регионах республики убрали 74,8 тыс. га кукурузы на зерно и намолотили 589,3 тыс. тонн при урожайности 78,8 ц/га.

Собрано 16341,8 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.

Завершили уборку гречихи Брестская, Гродненская, Минская и Гомельская области: намолочено 49,4 тыс. тонн при урожайности 14,5 ц/га.

К настоящему времени в Беларуси посеяно 1261,6 тыс. га озимых зерновых на зерно, или 82,1% к плану.