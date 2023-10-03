ЭКОНОМИКА РБ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ОБСУДЯТ СЕГОДНЯ В ЛОГОЙСКЕ

09:35 04.10.2023 Эффективность работы лесозаготовительной техники обсудят сегодня в Логойске. Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза. Согласно информации, руководство Минлесхоза, ГПЛХО, директора отдельных лесохозяйственных учреждений встретятся с руководством ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» и ОАО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ» - управляющая компания холдинга». В центре внимания участников выездного совещания будет качество производимой продукции, а также результаты испытаний последних моделей лесозаготовительной техники от отечественного производителя. Отмечается, что ежегодно организации Минлесхоза приобретают не менее 40 комплексов (харвестеров, форвардов) производства «Амкодор». Между лесохозяйственными учреждениями и отечественным производителем выстроено тесное взаимодействие.