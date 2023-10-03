|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ОБСУДЯТ СЕГОДНЯ В ЛОГОЙСКЕ
09:35 04.10.2023
Эффективность работы лесозаготовительной техники обсудят сегодня в Логойске. Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза.
Согласно информации, руководство Минлесхоза, ГПЛХО, директора отдельных лесохозяйственных учреждений встретятся с руководством ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» и ОАО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ» - управляющая компания холдинга».
В центре внимания участников выездного совещания будет качество производимой продукции, а также результаты испытаний последних моделей лесозаготовительной техники от отечественного производителя.
Отмечается, что ежегодно организации Минлесхоза приобретают не менее 40 комплексов (харвестеров, форвардов) производства «Амкодор». Между лесохозяйственными учреждениями и отечественным производителем выстроено тесное взаимодействие.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2023
Курсы в банках
на 04.10.2023
Конвертация в банках
на 04.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте