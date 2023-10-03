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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В БЕЛАРУСИ


09:20 04.10.2023

Необходимо разработать программу развития инструментальной отрасли в Беларуси. Об этом заявил 3 октября 2023 года министр экономики Александр Червяков в ходе совещания по вопросу развития в Беларуси собственного инструментального производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, мероприятие проходило на площадке Научно-практического центра НАН Беларуси по материаловедению с участием начальника управления сельскохозяйственного машиностроения Министерства промышленности Андрея Синило, начальника главного управления экономики промышленности Минэкономики Владимира Лобанова, генерального директора ГНПО Валерия Федосюка, начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Петра Витязя.

По мнению Александра Червякова, сегодня в стране есть необходимые компетенции, научная школа, предприятия, где может производиться инновационная продукция, но отсутствует единая, четко выстроенная система взаимодействия науки и производства.

По словам Валерия Федосюка, у ГНПО имеются технологии и компетенции по изготовлению инструмента из сверхтвердых материалов, обладающих исключительной твердостью и износостойкостью. «Использование таких инструментов при производстве изделий позволяет значительно повысить производительность за счет снижения числа технологических операций, их качество и точность, а также увеличить срок службы инструмента, снизить затраты на выполнение техопераций. Данная технология отлично зарекомендовала себя на предприятиях, которые являются мировыми лидерами в металлообработке и автомобилестроении. Сегодня в лабораториях центра отработан весь процесс создания продукта: от исходного сырья до конечного сверхтвердого изделия. Для масштабирования продукта необходимо приобрести современное оборудование», - рассказал руководитель центра.

Как отметил министр экономики, применение сверхтвердых инструментов в металлообработке потребует от предприятий перехода на современные технологические процессы, повышения уровня квалификации работников и технологической культуры. Это станет основой для повышения качества, производительности труда, и как результат роста конкурентоспособности выпускаемой продукции.

«Но все вопросы, связанные с научными фундаментальными и прикладными исследованиями, лабораторными испытаниями, образованием и повышением квалификации, а также масштабированием и формированием спроса на отечественный инструмент, нужно решать комплексно. А для этого необходима программа развития инструментальной отрасли», - подчеркнул руководитель министерства.

Александр Червяков также ознакомился с образцами инновационных продуктов, разрабатываемых в Научно-практическом центре.

По итогам заседания принято решение изучить потребности белорусских предприятий в таких инструментах, а также совместно с НАН Беларуси, Минпромом и другими заинтересованными выработать алгоритм дальнейшей работы.
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