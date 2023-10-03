Белорусская железная дорога и ОАО «РЖД» с 4 октября 2023 года продлевают курсирование поезда в сообщении Самара-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд № 275/276 Самара-Минск будет курсировать по ранее действующему расписанию один раз в неделю. Он будет отправляться из Самары с 4 октября по 6 декабря 2023 года по средам в 13:30 и прибывать в Минск на следующие сутки в 23:53.

Из Минска поезд будет отправляться с 6 октября по 8 декабря 2023 года по пятницам в 21:57 и прибывать в Самару по воскресеньям в 8:56.

В состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны, в том числе вагон, оборудованный купе для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

При оформлении проездных документов действует система динамического ценообразования, также в плацкартных вагонах применяется скидка 10% на боковые места. Предоставляются скидки для организованных групп пассажиров 20% и 30% в зависимости от численного состава группы.

На территории Беларуси поезд делает остановки в Борисове и Орше, на территории Российской Федерации – в Смоленске, Туле, Ряжске, Пензе, Сызрани и других городах.