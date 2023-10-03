Комитет госконтроля Гродненской области установил факты завышения частной компанией объемов выполненных работ при сносе двух неиспользуемых зданий в Новогрудке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в акты выполненных работ работники общества включили в 1️0 раз завышенные расходы по перевозке строительных отходов, на 100% завышенные затраты на захоронение отходов. Вместо предусмотренного обогащенного песка использовался грунт, стоимость которого в разы дешевле.

Кроме того, в нарушение природоохранного законодательства общество производило хранение отходов в черте города в несанкционированном месте, за что коммерческой структуре будет предъявлен к возмещению причиненный вред окружающей среде.

По результатам проверки коммерческой структурой возвращены незаконно полученные из местного бюджета средства в сумме 80,6 тыс. рублей.