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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ КГК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВЕРНУЛА В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 80 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:36 03.10.2023
Комитет госконтроля Гродненской области установил факты завышения частной компанией объемов выполненных работ при сносе двух неиспользуемых зданий в Новогрудке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в акты выполненных работ работники общества включили в 1️0 раз завышенные расходы по перевозке строительных отходов, на 100% завышенные затраты на захоронение отходов. Вместо предусмотренного обогащенного песка использовался грунт, стоимость которого в разы дешевле.
Кроме того, в нарушение природоохранного законодательства общество производило хранение отходов в черте города в несанкционированном месте, за что коммерческой структуре будет предъявлен к возмещению причиненный вред окружающей среде.
По результатам проверки коммерческой структурой возвращены незаконно полученные из местного бюджета средства в сумме 80,6 тыс. рублей.
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