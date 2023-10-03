С 17 по 20 октября 2023 г. в Минске пройдет XXVII Белорусский энергетический и экологический форум.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, цель форума – содействие инновационному развитию топливно-энергетического сектора Беларуси.

Ежегодно форум становится уникальным местом встреч энергетиков и экологов, способствуя тем самым расширению сотрудничества, обмену передовыми разработками и проектами. Деловая программа форума включает в себя научно-практические конференции, круглые столы и семинары, презентации компаний-участников выставки.

В этом году в рамках форума будут организованы специализированные выставки: «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (ENERGY EXPO), «Инновационные промышленные технологии» (Green INDUSTRY), «Салон инновационного транспорта "Е-ТРАНС"» (eTRANS), «Технологии для нефтехимической отрасли» (OIL & GAS Technologies), «АТОМЭКСПО-Беларусь» (ATOMEXPO-Belarus), «ЭкспоСВЕТ» (EXPO LIGHT), «Водные и воздушные технологии» (WATER & AIR Technologies).

Выставка «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (ENERGY EXPO) проводится с 1995 года, привлекая внимание ведущих белорусских и мировых производителей оборудования, технологий и материалов, и является одной из самых крупных по данной тематике в странах СНГ и Балтии. В 2022 году участие в выставке приняли свыше 200 организаций. Среди них крупнейшие предприятия Беларуси и иностранные компании, заинтересованные в продвижении продукции на белорусский рынок.

Департамент по энергоэффективности является постоянным участником форума, в том числе выставки ENERGY EXPO. В 2023 году выставочный стенд Департамента будет посвящен 30-летию с момента основания государственного органа. Представители Департамента, его региональных управлений по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов и подчиненных организаций подробно представят достижения департамента в части реализации государственной политики в сфере энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии, а также ознакомят с основными направлениями своей деятельности.

В рамках деловой программы форума непосредственно департаментом будет организован ряд мероприятий.

Так, 17 октября состоится семинар на тему «Возможности применения природных хладагентов в целях энергосбережения и повышения эффективности холодильных установок».

18 октября 2023 г. пройдет круглый стол участников конкурса «Лидер энергоэффективности» на тему «Эффективное использование электрической энергии – путь к устойчивому развитию конкурентной экономики».

19 октября 2023 г. департамент организует круглый стол на тему «Использование местных топливно-энергетических ресурсов. Текущее положение и перспективные направления».