ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ 17-20 ОКТЯБРЯ ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ


17:05 03.10.2023

С 17 по 20 октября 2023 г. в Минске пройдет XXVII Белорусский энергетический и экологический форум.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, цель форума – содействие инновационному развитию топливно-энергетического сектора Беларуси.

Ежегодно форум становится уникальным местом встреч энергетиков и экологов, способствуя тем самым расширению сотрудничества, обмену передовыми разработками и проектами. Деловая программа форума включает в себя научно-практические конференции, круглые столы и семинары, презентации компаний-участников выставки.

В этом году в рамках форума будут организованы специализированные выставки: «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (ENERGY EXPO), «Инновационные промышленные технологии» (Green INDUSTRY), «Салон инновационного транспорта "Е-ТРАНС"» (eTRANS), «Технологии для нефтехимической отрасли» (OIL & GAS Technologies), «АТОМЭКСПО-Беларусь» (ATOMEXPO-Belarus), «ЭкспоСВЕТ» (EXPO LIGHT), «Водные и воздушные технологии» (WATER & AIR Technologies).

Выставка «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (ENERGY EXPO) проводится с 1995 года, привлекая внимание ведущих белорусских и мировых производителей оборудования, технологий и материалов, и является одной из самых крупных по данной тематике в странах СНГ и Балтии. В 2022 году участие в выставке приняли свыше 200 организаций. Среди них крупнейшие предприятия Беларуси и иностранные компании, заинтересованные в продвижении продукции на белорусский рынок.

Департамент по энергоэффективности является постоянным участником форума, в том числе выставки ENERGY EXPO. В 2023 году выставочный стенд Департамента будет посвящен 30-летию с момента основания государственного органа. Представители Департамента, его региональных управлений по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов и подчиненных организаций подробно представят достижения департамента в части реализации государственной политики в сфере энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии, а также ознакомят с основными направлениями своей деятельности.

В рамках деловой программы форума непосредственно департаментом будет организован ряд мероприятий.

Так, 17 октября состоится семинар на тему «Возможности применения природных хладагентов в целях энергосбережения и повышения эффективности холодильных установок».

18 октября 2023 г. пройдет круглый стол участников конкурса «Лидер энергоэффективности» на тему «Эффективное использование электрической энергии – путь к устойчивому развитию конкурентной экономики».

19 октября 2023 г. департамент организует круглый стол на тему «Использование местных топливно-энергетических ресурсов. Текущее положение и перспективные направления».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.10.2023
валюта курс
EUR 3.4938
USD 3.3326
RUB 3.3539
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4889 -0.0029
USD 3.3326 +0.0288
RUB 3.3539 -0.014
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4780 3.4940
USD 3.3260 3.3300
RUB 3.3350 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0475 1.0497
EUR/RUB 104.1000 104.8000
USD/RUB 99.2000 99.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте