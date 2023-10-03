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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПЯТЬ НЕЗАКОННЫХ ПОПЫТОК ВЫВОЗА КОММЕРЧЕСКИХ ПАРТИЙ ТОВАРА В РОССИЮ
16:48 03.10.2023
Брестские таможенники за последнее время пресекли пять попыток вывоза из Беларуси коммерческих партий товаров для их незаконной реализации в Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, во всех случаях автомобили с товарами остановлены на автодороге М-1 при проведении оперативниками специальных мероприятий.
Предприимчивые «бизнесмены» собирали эти товары на территории Беларуси частями, организовав их ввоз в страну третьими лицами под видом товаров для личного пользования. Использование такой схемы актуально с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, которые необходимо было бы уплатить при перемещении товаров целыми партиями.
В общей сложности изъято порядка 2,5 тыс. единиц бытовой техники, оригинальных автозапчастей и автохимии, продуктов питания, брендовой одежды и обуви, акустических систем, строительного электроинструмента, сантехники и другого. Общая стоимость товаров составила свыше 730 тыс. рублей.
Брестской таможней в отношении нарушителей начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь, санкцией статьи которой предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, а также в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь, согласно которой штраф составит 30 базовых величин с возможной конфискацией товаров.
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