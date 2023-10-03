Брестские таможенники за последнее время пресекли пять попыток вывоза из Беларуси коммерческих партий товаров для их незаконной реализации в Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, во всех случаях автомобили с товарами остановлены на автодороге М-1 при проведении оперативниками специальных мероприятий.

Предприимчивые «бизнесмены» собирали эти товары на территории Беларуси частями, организовав их ввоз в страну третьими лицами под видом товаров для личного пользования. Использование такой схемы актуально с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, которые необходимо было бы уплатить при перемещении товаров целыми партиями.

В общей сложности изъято порядка 2,5 тыс. единиц бытовой техники, оригинальных автозапчастей и автохимии, продуктов питания, брендовой одежды и обуви, акустических систем, строительного электроинструмента, сантехники и другого. Общая стоимость товаров составила свыше 730 тыс. рублей.

Брестской таможней в отношении нарушителей начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь, санкцией статьи которой предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, а также в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь, согласно которой штраф составит 30 базовых величин с возможной конфискацией товаров.