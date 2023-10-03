Комиссию по контролю за экспортом в Россию создадут в Беларуси. Такая информация прозвучала сегодня во время встречи Лукашенко с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым.

Соответствующий указ о создании комиссии должен подписать в ближайшее время Лукашенко. Как точно она будет называться, пока неизвестно, но возглавит ее Дмитрий Крутой.

"Прописывайте себе нормальные в указе полномочия, - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Конечно, это будет нагрузка на тот аппарат, который у вас существует. Ничего, ты как новый человек найдешь тех людей, которые сегодня у вас недозагружены или которые могут выполнить больший объем работы. Но и здесь министров, аппарат правительства - надо задействовать всех, кого вы сочтете нужным".

По словам посла Дмитрия Крутого, комиссия не будет вмешиваться в текущую деятельность предприятий, а станет своеобразным отраслевым органом и будет вносить предложения по фундаментальным вопросам.

"Например, по вопросам логистики или ж/д тарифов. То есть по тем вещам, которые директор нашего предприятия не сможет самостоятельно решить в России, где, возможно, требуется вмешательство премьер-министра либо президентский уровень. Комиссия в первую очередь будет работать с важнейшими группами товаров", - прокомментировал посол.

Он добавил, что поручено определить 75 главных позиций. Заниматься комиссия будет в первую очередь, конечно, экспортом в Россию.