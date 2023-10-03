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ЭКОНОМИКА РБ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» ОПРЕДЕЛИЛИ В БЕЛАРУСИ
14:31 03.10.2023
Экспертная комиссия в составе представителей Минэкономики, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, а также делового сообщества, под председательством первого заместителя министра экономики Юрия Чеботаря определила победителей и лауреатов конкурса «Импортозамещение» по итогам деятельности за 2022 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, победителями конкурса признаны:
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»;
ООО «БТВ-Агро»;
СООО «БОНШЕ»;
ОАО «БелВитунифарм»;
ООО «Белкаролин»;
ОАО «Медпласт»;
Белорусско-нидерландское совместное предприятие «АМИПАК» – ОАО;
ООО «СТИЛПАУЭРКЕП»;
СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»;
ООО «МЕМПЭКС»;
ИПУП «Мед-интерпласт»;
ООО «Научно-технический центр «ДЭЛС»;
ООО «Бел Тиссью Груп»;
ООО «Металлопрокатная компания»;
ООО «Парфюмерно-косметическая фабрика «СОНЦА»;
ИООО «СБИ Каучук»;
ЧУП «Аврорапласт».
Лауреатами конкурса признаны:
ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»;
ОАО «Гомельский химический завод»;
ОАО «СветлогорскХимволокно»;
ОАО «Коминтерн»;
ООО «Праймилк»;
СОАО «Коммунарка»;
ОАО «Завод Промбурвод»;
Завод ЖБИ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»;
ОАО «Опытно-механический завод»;
ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга;
ООО «Научно-производственное объединение «Пассат»;
ОАО «Радошковичский керамический завод»;
ЧПУП «РАЗОР»;
ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»;
ОАО «МАПИД»;
СООО «ЦСП БЗС»;
УЧПП «КУВО»;
ОАО «Витебские ковры».
Победители и лауреаты будут награждены дипломом и памятным призом конкурса.
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