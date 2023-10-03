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ЭКОНОМИКА РБ


ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» ОПРЕДЕЛИЛИ В БЕЛАРУСИ


14:31 03.10.2023

Экспертная комиссия в составе представителей Минэкономики, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, а также делового сообщества, под председательством первого заместителя министра экономики Юрия Чеботаря определила победителей и лауреатов конкурса «Импортозамещение» по итогам деятельности за 2022 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, победителями конкурса признаны:

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»;

ООО «БТВ-Агро»;

СООО «БОНШЕ»;

ОАО «БелВитунифарм»;

ООО «Белкаролин»;

ОАО «Медпласт»;

Белорусско-нидерландское совместное предприятие «АМИПАК» – ОАО;

ООО «СТИЛПАУЭРКЕП»;

СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»;

ООО «МЕМПЭКС»;

ИПУП «Мед-интерпласт»;

ООО «Научно-технический центр «ДЭЛС»;

ООО «Бел Тиссью Груп»;

ООО «Металлопрокатная компания»;

ООО «Парфюмерно-косметическая фабрика «СОНЦА»;

ИООО «СБИ Каучук»;

ЧУП «Аврорапласт».

Лауреатами конкурса признаны:

ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»;

ОАО «Гомельский химический завод»;

ОАО «СветлогорскХимволокно»;

ОАО «Коминтерн»;

ООО «Праймилк»;

СОАО «Коммунарка»;

ОАО «Завод Промбурвод»;

Завод ЖБИ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»;

ОАО «Опытно-механический завод»;

ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга;

ООО «Научно-производственное объединение «Пассат»;

ОАО «Радошковичский керамический завод»;

ЧПУП «РАЗОР»;

ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»;

ОАО «МАПИД»;

СООО «ЦСП БЗС»;

УЧПП «КУВО»;

ОАО «Витебские ковры».

Победители и лауреаты будут награждены дипломом и памятным призом конкурса.
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