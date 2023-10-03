ЭКОНОМИКА РБ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» ОПРЕДЕЛИЛИ В БЕЛАРУСИ

14:31 03.10.2023 Экспертная комиссия в составе представителей Минэкономики, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, а также делового сообщества, под председательством первого заместителя министра экономики Юрия Чеботаря определила победителей и лауреатов конкурса «Импортозамещение» по итогам деятельности за 2022 год. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, победителями конкурса признаны: ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»; ООО «БТВ-Агро»; СООО «БОНШЕ»; ОАО «БелВитунифарм»; ООО «Белкаролин»; ОАО «Медпласт»; Белорусско-нидерландское совместное предприятие «АМИПАК» – ОАО; ООО «СТИЛПАУЭРКЕП»; СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»; ООО «МЕМПЭКС»; ИПУП «Мед-интерпласт»; ООО «Научно-технический центр «ДЭЛС»; ООО «Бел Тиссью Груп»; ООО «Металлопрокатная компания»; ООО «Парфюмерно-косметическая фабрика «СОНЦА»; ИООО «СБИ Каучук»; ЧУП «Аврорапласт». Лауреатами конкурса признаны: ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»; ОАО «Гомельский химический завод»; ОАО «СветлогорскХимволокно»; ОАО «Коминтерн»; ООО «Праймилк»; СОАО «Коммунарка»; ОАО «Завод Промбурвод»; Завод ЖБИ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»; ОАО «Опытно-механический завод»; ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга; ООО «Научно-производственное объединение «Пассат»; ОАО «Радошковичский керамический завод»; ЧПУП «РАЗОР»; ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»; ОАО «МАПИД»; СООО «ЦСП БЗС»; УЧПП «КУВО»; ОАО «Витебские ковры». Победители и лауреаты будут награждены дипломом и памятным призом конкурса.