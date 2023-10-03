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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ ОЖИДАЮТ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ 1 МЛН ТОНН КАРТОФЕЛЯ


14:17 03.10.2023

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Беларуси в 2023 году ожидается получить более 1 млн тонн картофеля (на уровне прошлого года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, урожайность картофеля в среднем по республике составляет 351 ц/га, что выше уровня прошлого года на 37 ц/га, а в Витебской и Могилевской областях урожайность превышает среднюю по республике на 55 и 46 ц/га (урожайность картофеля 406 ц/га и 397 ц/га соответственно).

В структуре посадок сорта картофеля отечественной селекции занимают порядка 60-70% площадей.

География экспорта белорусского картофеля достаточно обширна, это Азербайджан, Сербия, Узбекистан, Грузия, Казахстан, Российская Федерация и другие страны. Ежегодно за пределы страны вывозится около 300 тыс. тонн картофеля.

Основные задачи картофелеводов страны - обеспечить потребность республики в картофеле в полном объеме и сформировать стабилизационные фонды на межсезонный период года (сезон 2023/2024 года – 47,6 тыс. тонн); осуществить засыпку семян картофеля под урожай 2024 года, обеспечить реализацию бульбы на осенних ярмарках и зимне-весенний период; поставить сырье картофелеперерабатывающим предприятиям, выполнить обязательства по экспортным контрактам.
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