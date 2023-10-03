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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АРХИТЕКТУРЫ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ
13:52 03.10.2023
XV Национальный фестиваль архитектуры проходит в Минске по 21 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, фестиваль архитектуры - своеобразный отчет белорусских архитекторов, отражающий основные достижения отечественного зодчества на конкретном этапе, выявление и демонстрация лучших произведений белорусских мастеров архитектуры.
Тема мероприятия в этом году "Архитектура и градостроительство - основа территориального развития".
Главной площадкой XV Национального фестиваля архитектуры вновь станет Республиканский дом архитектора (ул. К.Маркса, 14).
На протяжении фестиваля будут проходить архитектурные конкурсы. Традиционно в дни фестиваля будет вручен почетный приз "Зодчий Республики Беларусь".
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