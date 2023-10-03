ЭКОНОМИКА РБ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АРХИТЕКТУРЫ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ

13:52 03.10.2023 XV Национальный фестиваль архитектуры проходит в Минске по 21 октября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, фестиваль архитектуры - своеобразный отчет белорусских архитекторов, отражающий основные достижения отечественного зодчества на конкретном этапе, выявление и демонстрация лучших произведений белорусских мастеров архитектуры. Тема мероприятия в этом году "Архитектура и градостроительство - основа территориального развития". Главной площадкой XV Национального фестиваля архитектуры вновь станет Республиканский дом архитектора (ул. К.Маркса, 14). На протяжении фестиваля будут проходить архитектурные конкурсы. Традиционно в дни фестиваля будет вручен почетный приз "Зодчий Республики Беларусь".