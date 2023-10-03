Прокуратура Гомельского района в ходе проверки ОАО «Агрокомбинат «Южный» выявила факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, что существенно нарушило правовое положение работников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, пять граждан, выполнявших работы по договору подряда, фактически осуществляли трудовые функции: работники соблюдали установленный режим труда, постоянно находились на рабочем месте, им выплачивались премии.

Так, с двумя гражданами заключены договоры подряда на выполнение работ по убою свиней в цеху. Основаниями послужили их заявления о приеме на работу бойцами убойного цеха. Согласно ведомости расчета заработной платы, им установлен тарифный оклад, соответствующий штатной единице бойца скота шестого разряда. Им же начислены предусмотренные законодательством доплаты за работу во вредных условиях труда, а также премия в размере 55% от заработной платы.

Выполнение работ по договору подряда ухудшает правовое положение граждан, снижает их социальную защищенность. В частности, подрядчику не предоставляются установленные законодательством трудовой и иные виды отпусков, выполненные работы не включаются в трудовой стаж, не выплачиваются материальная помощь на оздоровление к отпуску, компенсация за работу в сверхурочное время и выходные дни, доплата за работу в ночное время.

Кроме того, установлено, что по истечении месяца подрядчики, выполнив свои работы, расторгли договоры. В итоге на агропромышленном предприятии в очередной раз возникли вакансии, что указало на ненадлежащую организацию кадровой работы.

По результатам проверки прокуратура Гомельского района внесла директору ОАО «Агрокомбинат «Южный» представление, в котором потребовала пересмотреть практику заключения гражданско-правовых договоров на оказание работ и услуг, исключив подмену правоотношений.